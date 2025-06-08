İstanbul Valisi Davut Gül, Bayramın Üçüncü Gününde Ziyaretlerle Bayramlaştı

İstanbul Valisi Davut Gül, Bayramın Üçüncü Gününde Ziyaretlerle Bayramlaştı
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İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde çeşitli kurumları ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı. Gül, Sahil Güvenlik, hastaneler, çocuk evleri ve Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde bazı ziyaretlerde bulundu.

Çatladıkapı'da bulunan Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı'nı ziyaret eden Gül, personelle bayramlaştı.

Vali Gül'e, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

Daha sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Gül, doktorlar ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Hasta ve yakınlarıyla da bayramlaşarak geçmiş olsun dileklerini ileten Gül'e ziyaretinde, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun eşlik etti.

Vali Gül, buradaki ziyaretin ardından Esenler Çocuk Evi'nde koruma ve bakım altındaki çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla tek tek sohbet ederek bayramlaşan Gül'ün ziyaretinde, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı da yer aldı.

"Türk Polis Teşkilatı için bayramlar çoğu zaman ailelerden uzak, çalışarak geçiyor"

Vali Gül, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Burada Gül'ü İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile tören mangası karşıladı.

Kurban kesiminin ardından tören alanında toplanan polislere seslenen Gül, bayramlarını tebrik etti.

Bayramların herkes için çok kıymetli olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu:

"Türk Polis Teşkilatı için bayramlar çoğu zaman ailelerden uzak, 7/24 görevinin başında ve çalışarak geçiyor. Bu açıdan ben her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde şehrimiz, hemşerilerimiz huzurlu ve güvenli bir şekilde bayramlarını geçiriyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize ayrı ayrı selamını iletiyorum. Yarın itibariyle bayram sona erecek ama polis teşkilatımız için tıpkı bayramdaki gibi 7/24 çalışmaya devam edeceğiz. Burada vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin duası hep sizlerle. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Vali Gül, son olarak Eyüpsultan'da bulunan İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Görevli personelle tek tek bayramlaşan Gül'e ziyaretinde, Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin eşlik etti.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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