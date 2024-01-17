İstanbul Valisi Davut Gül, Avcılar'da öğrencilerle buluştu

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Avcılar'da ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Vali Gül, İstanbul'daki öğrenciler için 4 ayrı proje hazırladıklarını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Avcılar'daki Abdulkadir Uztürk İlkokulu ile Ortaokulu'nu, ardından Endüstri Meslek Lisesi'ni ziyaret etti. Avcılar Öğrenci Meclisi toplantısına katılan Vali Gül, öğrencilerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. İstanbul Valisi Gül, öğrencilere her hafta mutlaka bir kitap bitirmelerini, her gün 21.00-21.30 saatleri arasında aileleriyle birlikte kitap okumaları gerektiğini söyledi.

Vali Gül, ziyarette yaptığı konuşmada, İstanbul Valiliği olarak il genelindeki okullarda uygulanmak üzere 4 ayrı proje hazırladıklarını ifade etti. Projelere dair bilgiler veren Gül, "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesi ile amacımız okullarda kütüphane kurmak, okullara kitap temin etmek ve temin ettiğimiz kitapların veli, öğretmen ve öğrenci tarafından okunmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 'İstanbul Öğrenci Meclisleri' projemiz ile il, ilçe ve okul ölçeğinde öğrencilerin karar süreçlerine katılarak karar almalarını, merhametli ve vicdanlı olmalarını istiyoruz. 'Spor Şehri İstanbul' projesi ile okullardaki çocuklarımızın yetenek taramalarını yaparak lisanslı sporcular yetiştirmek istiyoruz. Son olarak enstrümansız okul kalmasın diyerek çocuklarımızın okullarda bir enstrümanı çalmasını hedefliyoruz." dedi.

MUHTARLARLA TOPLANTI

İstanbul Valisi Davut Gül, daha sonra ilçedeki bir otelde Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile diğer kamu kuruluş yöneticilerinin de hazır bulunduğu muhtarlar toplantısına katıldı. İlçedeki 10 muhtar, tek tek sorunlarını anlattı. Muhtarlar, sahipsiz sokak köpekleri ile elektrik kesintisi sorunlarının yaşandığını söyledi.