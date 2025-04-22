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İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Bayramı Nedeniyle Öğrencileri Ağırladı

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Bayramı Nedeniyle Öğrencileri Ağırladı
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İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anadolu'dan gelen 21 öğrenciyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Gül, onlara eğitim hayatlarında başarılar diledi.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anadolu'daki 5 ilden gelen öğrencileri ağırladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Artvin, Adıyaman, Elazığ, Nevşehir ve Hakkari illerinden İstanbul'a gelen 21 öğrenciyi ağırladı. Tarihi ve kültürel yerleri gezmek için gelen öğrencilerle sohbet eden Vali Gül, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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