İstanbul Valisi: Beykoz'daki Yangın Kısmen Kontrol Altına Alındı
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İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da çıkan ve yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Gül, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da çıkan ve yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün bölgede bulunan gözlem kulesinde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Vali Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel