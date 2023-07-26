İstanbul Valisi: Beykoz'daki Yangın Kısmen Kontrol Altına Alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da çıkan ve yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Gül, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.