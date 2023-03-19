İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şehit ailesine ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaklaşık 2 yıl önce Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın ailesini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaklaşık 2 yıl önce Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın ailesini ziyaret etti.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 yıl önce Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın kıymetli ailesini, babası Ragıp amcamızı ve annesi Melek teyzemizi ziyaret ettik. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı Ali olsun." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya paylaşımında, ziyaret sırasında çektiği fotoğraflara da yer verdi.