İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

AA - İrem Demir - Güncel
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajla vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajla vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Sevgili İstanbullular, bizleri bayrama kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Sevginin, vefanın ve fedakarlığın simgesi; paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel hali Kurban Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kurbanın kardeşlik, cömertlik, bir ve birlik olmak anlamlarına geldiğini belirten Yerlikaya, "İçinde birçok hikmeti barındıran Kurban Bayramı'mız, İstanbul'umuza, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Bayramımız mübarek olsun." dedi.

AA / İrem Demir - Güncel

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