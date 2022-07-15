İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Haberler

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

AA - Mücahit Türetken - Güncel
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz'daki ihanet gecesinde yüz binlerce koca yüreğin üstlerine atılan bombalara, yağmur gibi yağan kurşunlara ve tanklara aldırış etmeden vatan hainlerine karşı milli iradesine sahip çıktığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz'daki ihanet gecesinde yüz binlerce koca yüreğin üstlerine atılan bombalara, yağmur gibi yağan kurşunlara ve tanklara aldırış etmeden vatan hainlerine karşı milli iradesine sahip çıktığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaştığı video mesajında, şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını sunduğunu belirtti.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın, gömelim seni gel tarihe desem sığmazsın" şeklindeki dizelerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İşte 15 Temmuz gecesi tarihe sığmayacak bir destan yazıldı bu topraklarda. Dünyada emsali olmayan bir direnişti bu. O ihanet gecesinde yüz binlerce koca yürek üstlerine atılan bombalara yağmur gibi yağan kurşunlara ve tanklara aldırış etmeden vatan hainlerine karşı milli iradesine sahip çıktı. 15 Temmuz destanını, vazgeçmeyenler ve gerisini hiç düşünmeyenler yazdı. O gece 252 vatandaşımız şehadete erdi, 2700'den fazla vatandaşımız gazilik mertebesine ulaştı. O kapkaranlık geceyi aydınlığa kavuşturan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."

AA / Mücahit Türetken - Güncel

Ali Yerlikaya İstanbul Güncel Haberler

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