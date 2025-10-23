İstanbul Valiliğinden turistik bölgelerdeki iş yerlerinde "hanutçuluğa" ilişkin genelge

İstanbul Valiliğince, "hanutçuluğa" karşı alınan önlemler kapsamında turistik bölgelerdeki iş yerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulması şartı getirildi.

Vali Davut Gül imzalı, bazı iş yerlerince görülen "hanutçuluk" olarak da bilinen davranışlara ilişkin genelge bazı kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Genelgede, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığı belirtildi.

Turistlerin huzur ve güven içinde vakit geçirebilmelerinin kamu düzeni ile şehir imajı açısından önem arz ettiği kaydedilen genelgede, bazı iş yerlerince sergilenen, müşterilerin iradeleri dışında yönlendirilmesi, rahatsız edilmesi veya ticari baskıya maruz bırakılması olarak nitelendirilen "hanutçuluk" olarak da bilinen davranışların hem kentin turizm imajını olumsuz etkilediği hem de esnafın genel itibarına zarar vererek turistlerin güvenlik ve huzurunu tehdit ettiği aktarıldı.

Genelgede, ticari faaliyetlerde dürüstlük kuralı çerçevesinde, iş yeri önünde yayaların serbest geçişini engelleyici veya turistler ile vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerektiğine dikkati çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 37. maddesi, 'Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, elli Türk lirası idari, para cezası ile cezalandırılır. Kabahat dolayısıyla idari para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta görevlileri

yetkilidir.' Mezkur Kanun'un 38. maddesi, 'Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından elli Türk lirası idari para cezası verilir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 8. maddesinin (f) fıkrası, 'Her türlü

denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar, mahallin en büyük mülki amiri tarafından 30 günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.' hükümleri uyarınca söz konusu fiillerin önlenmesi amacıyla idari yaptırımlar uygulanabilmektedir."

Turistik bölgelerdeki bazı iş yerlerinde hanutçuluk yapıldığı gerekçesiyle emniyet birimlerince uygulanan cezai işlemler hakkında Valiliğe muhtelif şikayetler ulaştığı belirtilen genelgede, haksız şikayetlerin önüne geçilmesi, iş yerlerinin daha huzurlu ve güvenli çalışabilmesi, denetimlerin şeffaf şekilde yürütülmesi ve esnaf ile vatandaş arasında güven ortamının oluşması amacıyla bazı önlemlerin alındığı altı çizildi.

Genelgede alınan önlemler şöyle sıralandı:

"Turistik bölgelerde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulmasının sağlanması, Esnaflarımız arasında mesleki etik ilkelerine göre ilkesel iş birliğinin sağlanması ve ilgili esnaf odaları ile meslek kuruluşlarının işbu genelge hakkında bilgilendirilmesi. Belediyeler ve Emniyet birimlerince, kendi sorumluluk alanlarında, kamu düzenini bozucu ve ticari ahlaka aykırı bahse konu eylemlerin önlenmesine yönelik düzenli denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi. Emniyet birimlerimiz tarafından yapılacak denetimlerde yaka kamerası ve drone kullanımının sağlanması. İş yeri sahipleri ya da çalışanları tarafından iş yeri önünden 50 santimetrelik mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere 'hoş geldiniz' diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunulmaması. İş yeri sınırları dışında ikramda bulunma ve ürün tanıtımı yapılması, fiziksel temas ve yol kesme gibi davranışlara izin verilmemesi ayrıca iş yeri sınırlarında dahi olsa yüksek sesle, ısrarcı, rahatsız edici konuşmalara ilgili denetim birimleri tarafından kesinlikle müsaade

edilmemesi. İş yerlerine kesilecek faaliyetten men cezalarının kademeli olarak artırılması (ilk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün, üçüncü ihlalde 10 gün) gerekmektedir."

Bu önlemlerin başta kaymakamlar olmak üzere sıralı ve sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi gerektiğine işaret edilen genelgede uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi de talep edildi.

