İstanbul Valiliği, Irak'ta şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

İstanbul Valiliği, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimizin ruhları şad, makamları ali olsun. Kederli ailelerimizin, ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı askerlerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.