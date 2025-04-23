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İstanbul Valiliğinden İdari İzin Duyurusu

İstanbul Valiliğinden İdari İzin Duyurusu
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İstanbul Valiliği, Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler için kamu kurumlarında 2 gün süreyle idari izin verileceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildiğini belirtildi.

Açıklamada, "Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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