İstanbul Valiliğinden "gök gürültülü kuvvetli sağanak" uyarısı Güncel Haberler İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısını yaptı. İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısını yaptı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Semra Orkan İstanbul Twitter Güncel Haberler

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