Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binası yanında patlama (2)

İSTANBUL DHA - GAZİOSMANPAŞA'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın da bulduğu binanın yanında patlama meydana geldi. Valilik patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğunu açıkladı.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında TÜGVA bulunan 5 katlı bir binanın yanında saat 06.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı / Güncel