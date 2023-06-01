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İstanbul Valiliğinden Beyoğlu'ndaki izinsiz gösterilere ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden Beyoğlu'ndaki izinsiz gösterilere ilişkin açıklama

Güncel Haberler

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle saat 19.00 sıralarında İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Semra Orkan - Güncel

Beyoğlu Güncel Haberler

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