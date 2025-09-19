İstanbul'da Gaziler Günü Programı

İstanbul Valiliği 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Fatih'te program düzenledi.

Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, gazilerin, şehitlerin ve şehit yakınlarının Türkiye'nin çimentosu ve caydırıcı gücü olduğunu söyledi.

Gazilerin, Türkiye'nin terörden kurtulması için bedel ödediğini dile getiren Gül, bu bedelin neticesinde teröristlerin teslim olmaya karar verdiğini belirtti.

Gül, gazilerin terörle mücadelede fedakarca canını vermeye hazır şekilde görev yaptığını ifade ederek "Dünyanın en büyük en güçlü silahına sahip olabilirsiniz. Daha güçlüsünü, daha büyüğünü farklı bir ülke elde eder. Dolayısıyla o sistem üstün olabilir ama değişmeyen, ülkeleri güçlü kılan ve düşmanlara karşı caydırıcı olan fedakarlık yapacak insan gücüdür." dedi.

Program sonunda gazilerin talepleri için cep telefonu numarasını paylaşan Vali Gül, tüm gazileri kapıda tokalaşarak uğurladı.

Programa İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Nuri Aslan, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Vali Yardımcısı Dr. Serap Özmen Çetin, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, AK Parti İstanbul milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Kendigel, ilgili kurumların temsilcileri, gaziler ve aileleri katıldı.