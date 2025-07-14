İstanbul'da 15 Temmuz Anma Yemeği

İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek düzenledi.

Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde Sirkeci'deki Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen yemek Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Vali Gül, daveti teşrif eden bütün şehit ailelerine, gazilere ve yakınlarına teşekkür etti.

Her 15 Temmuz haftasında olduğu gibi bugün de aile ortamında bir araya gelip, 9 yıl önce yaşanan olayları kısaca hatırlama durumunda olduklarını ifade eden Gül, aynı zamanda tekrar görüşmek üzere bir vesile oluşturduklarını söyledi.

Gül, 15 Temmuz'un sadece demokrasiye bir müdahale ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış bir grubun darbe girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, "15 Temmuz, Türkiye'yi işgalle karşı karşıya getirme operasyonunun bir parçası. Bunu 9 sene önce çok rahat söyleyemeyenler olabilirdi. Ama dünyadaki gelişmeleri gördüğümüzde, hele hele yakın coğrafyamızdaki gelişmeleri gördüğümüzde taşların yerine oturduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz." diye konuştu.

Vali Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti, milletimizin feraseti, duası, daha da önemlisi Allah'ın takdiri. Allah istemezse hiçbir şey olmaz. Ama Allah takdir etti bu millet, bu devleti uçurumun kenarından aldı. Sizlerle birlikte, sizlerin en yakınlarıyla birlikte 85 milyon vatandaşımız şehit olma amacıyla, gazi olma amacıyla kendini sokaklara attı." dedi.

"Birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daha da güçlendirelim"

Başta hain Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere devletin bütün terör örgütleriyle mücadelesinin devam ettiğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daha da güçlendirelim. İç cephemizi daha da sağlamlaştırarak inşallah şehitlerimizin şehit düştüğü amaçları doğrultusunda bu ülkeyi, bu milleti, bu bayrağı sonsuza kadar yaşatmak için biz de siz de en yakınları olarak inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle, biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızı karşıladık, onun selamını sizlere iletmek istiyorum. Bu topraklarda 1071'den itibaren şehit düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Her bir gazimizin, her bir şehidimizin emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha iletiyor, sizlere saygılarımı sunuyorum."

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, "Dünyanın hiçbir yerinde elinde hiçbir silah olmaksızın tankların, topun üzerine göğsünü açarak giden bir millet bulamazsınız. Kimdir bu millet? Türk milletidir. Gerçekten bu milletin bir ferdi olmak bizim içinde bir şanstır, bir onurdur. İnşallah ecdadın bize miras değil emanet olarak bıraktığı bu toprakları biz de gelecek kuşaklara en güzel şekilde ülkemizi, devletimizi geliştirerek, güçlendirerek bu emaneti bizden sonraki kuşaklara teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Vali Yardımcıları Mustafa Kaya ve Elif Canan Tuncer, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ile kaymakamlar, il ve ilçe protokolü, şehit ve gazi dernek temsilcileri, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler katıldı.