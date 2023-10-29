İstanbul valiliğinde 100. yıl kabul töreni

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, İSTANBUL Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, İSTANBUL Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliği'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Fatih'te bulunan İstanbul Valiliği binasında gerçekleştirildi. Vali Davut Gül'ü, 1. Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu kurumlarının yöneticileri ve birçok davetli tebrik etti.