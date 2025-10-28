Haberler

İstanbul Valiliğince Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Güncelleme:
İstanbul Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Bakırköy'de bir otelde düzenlenen resepsiyona, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, azınlıkların dini temsilcileri, eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda, davetlileri İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül karşıladı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel'in yaptığı duanın ardından Cumhuriyet'in Kuruluş Destanı adlı video gösterimi yapıldı.

Vali Gül, programdaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 102. yaşını kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm istiklal şehitlerini minnetle andığını söyledi.

Emsalsiz bir zaferin sonucunda köklü devlet geleneğinin son halkası olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bu sebeple Cumhuriyet kurtuluşun ve yeniden kuruluşun destanıdır. Binlerce isimsiz kahramanı olan bir milletin yeniden dirilişidir. Omuzlarında cepheye mermi taşıyan elleri öpülesi anaların son vasiyetidir. Milletin sinesine sarılmış, vatan toprağı kefeni olmuş Mehmetçiğin fedakarlığıdır. Mazlum coğrafyaların umudu, dillerdeki duasıdır. Cumhuriyet'imizin mayasında milletimizin onurlu duruşu, vatan sevgisi, egemenlik ve bağımsızlık sevdası vardır. Birlik ve beraberliğimiz vardır."

"Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ediyoruz"

Vali Gül, Cumhuriyet'in 86 milyonun, bu topraklarda yaşayan herkesin ortak yuvası ve kendilerine bırakılan en büyük miras olduğunu belirterek, bu emaneti Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşımanın herkesin asli vazifesi olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'in mayasını oluşturan birlik ve beraberlikten aldıkları güçle, İstanbul'da ve memleketin dört bir yanında el ele, omuz omuza çalışmaya devam etiklerini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"102 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanımıza ve bayrağımıza aynı kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet'imizi kuranları ve bu toprakları bizlere vatan kılanları asla unutmadık, unutmayacağız. Bu şuurla savunma sanayisinden teknolojiye, bilimden sanata attığımız her adımla Cumhuriyet'imizi daha da güçlendiriyoruz. ve en önemlisi gözlerindeki ışık, yüreklerindeki vatan sevgisiyle geleceğimizin teminatı olan pırıl pırıl gençlerimiz sayesinde 'Cumhuriyet emin ellerde' diyoruz. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ediyoruz. Allah devletimizi ebed, milletimizi daim, Cumhuriyet'imizi payidar kılsın. Devletimiz, milletimiz var olsun. Fertler ölür, millet yaşar. Yaşasın millet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Protokol üyelerinin pasta kestiği program, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Korosu ve Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
