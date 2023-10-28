İstanbul Valiliğince Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla program düzenlendi

İstanbul Valiliğince, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde, Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, azınlıkların dini temsilcileri, eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Törende Vali Gül, eşiyle birlikte davetlileri kapıda karşılayarak, selamlaştı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İstanbul Deniz Tersanesi Komutanlığı Korosu ile Deniz Saha Komutanlığı Bandosu'nun konser verdiği programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İstanbul Valiliğinin Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili özel olarak hazırladığı kısa filmler gösterildi.

Vali Gül, programdaki konuşmasında, tarihin, bu kadar bedel ödeyerek cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmadığını belirtti.

Yirminci asır başladığında yorgun düşüldüğünün sanıldığını ve karşılarında yedi düvel, memlekette yokluk ve yoksulluk olduğunu anımsatan Gül, "Anadolu bir umut ışığı arıyordu. O ışık, 19 Mayıs 1919 sabahı, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' inancıyla İstanbul'dan yola çıkıp Karadeniz'i aştı, Samsun'da bir güneş gibi doğdu. Amasya, Erzurum ve Sivas'tan sonra Ankara'ya ulaştı. Ardından tüm vatana yayıldı. Milli sınırlar çizildi ve yeniden dirilişimiz başladı." dedi.

"Bu eserde nice koç yiğitlerin bedeni, kanı, aziz ruhu var"

Vali Gül, bu uğurda nice Mehmetçiğin şehadete koştuğunu ifade ederek, "Elleri öpülesi ninelerimiz cepheye mermi taşıdı. Necip milletimiz kendine biçilen kefeni yırtıp attı. Kanıyla, canıyla Cumhuriyet'i yoktan var etti. Türkiye Cumhuriyeti, milletçe verdiğimiz bu büyük mücadelenin eseridir. Bu eserde nice koç yiğitlerin bedeni, kanı, aziz ruhu var. Nice anaların, bacıların gözyaşı, yetimin, mazlumun duası var. Bu eserde Gördesli Makbule'den Yörük Ali'ye, ana kuzusu Kamil'den Şerife Bacı'ya, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, yediden yetmişe kalbi hürriyet için çarpan aziz milletimizin sevdası var." diye konuştu.

Malazgirt'te çağlayan, Çanakkale'de aşan, Dumlupınar'da şahlanan, 15 Temmuz'da coşan bu milletin kahramanlık ve cesaretinin bir yeryüzü medeniyeti kurduğunu kaydeden Gül, "Çelikten güçlü hür idaremizin adı Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Cumhuriyetimiz, sahip olduğumuz en büyük, en güçlü eserimizdir. Cumhuriyetimiz, yeniden dirilişimizin adıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin son kalesidir. Dünyanın en güçlü devletlerinden biri olma gayemizin, yurtta ve cihanda barış irademizin tezahürüdür." dedi.

Vali Gül, Cumhuriyet'i 13 milyonla kurduklarını, bugün ise 85 milyon olduklarını, adları, ünvanları, ırkları, mezhepleri ne olursa olsun herkesin Cumhuriyet'in, hürriyetin, demokrasinin varisleri olduğunu belirtti.

Bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yaş gününde ilelebet sürecek kardeşliği bir kez daha tazelediklerinin altını çizen Gül, "İlhamımızı, kıtaları birleştiren, medeniyetleri buluşturan aziz İstanbul'dan alıyoruz. Gayemiz ve görevimiz, askeri ve siyasi dehasıyla bizlere cennet bir vatan bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecan, azim ve inancı ilelebet yaşatmaktır. İstanbul'umuzda ve vatanın dört bir yanında yılmadan, yorulmadan canla başla çalışmaktır." diye konuştu.

Gül, Cumhuriyet'i omuzlarında yükseltecek fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Protokol üyelerinin pasta kestiği tören, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Korosu konseriyle sona erdi.