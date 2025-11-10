İstanbul Valiliğince Büyük Önder Atatürk'ü anma programı düzenlendi

İstanbul Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan programa, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, kaymakamlar, askeri görevliler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra bazı davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından TRT İstanbul Müdürlüğünün hazırladığı sinevizyon gösterisi izletildi.

Gösterinin ardından konuşma yapan İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Mustafa Budak, Atatürk'ü vefatının üzerinden 87 yıl geçtikten sonra bir matem havası içinde anmak yerine onun hedef gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşılıp ulaşılmadığının bir muhasebesinin yapılmasının en rasyonel davranış olacağını ifade etti.

Budak, 1980'lerin ikinci yarısına kadar her 10 Kasım'da eğlence yerlerinin kapatıldığını, televizyon ve radyoların matem yayınlarına geçtiğini, gazetenin ilk sayfalarının siyah renkte çıktığını anımsattı.

Dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın bu uygulamayı kaldırdığını kaydeden Budak, Atatürk'ün gerçekleştirdiği inkılapların anlatılmasının Türkiye'nin kalkınması ekseninde bir geçmiş muhasebesi yapılmasının önünü açtığını söyledi.

Budak, Atatürk'ün Türk milletinin çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılmasına verdiği önemden bahsederek şunları kaydetti:

"Bugün Filistin, Doğu Türkistan ve Afrika gibi coğrafyalarda büyük bir insanlık dramı vahşeti yaşanmakta, kendilerini çağdaş medeniyetin temsilcileri gören Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği devletleri dahil bütün dünyanın sessiz kalması ahlak ve vicdan yoksulluğunun bir sonucudur. Böyle bir dünyada küresel adaleti sağlamak mümkün değildir. Bundan dolayı olsa gerektir ki Atatürk de ahlak ve sisteme uymayan hiçbir milletin gerçek anlamda ilerleyemeyeceğini dile getirmiştir. Buradan hareketle diyebiliriz ki Atatürk'ün hedef olarak koyduğu çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkacak güçlü bir Türkiye ancak ahlakı ve adaleti gözeten bir ilerleme, kalkınma anlayışıyla mümkündür. Aynı zamanda böyle bir anlayış, adalet merkezli yeni bir medeniyetin inşasına kanaatimce zemin hazırlayacaktır."

"Atatürk'ün insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğuna şüphe yoktur"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşan Albay Duygu Yörenç ise bugün bütün Türkiye'nin yüce Türk milletinin bir sükut içinde Atatürk'ü sevgi ve saygıyla andığını söyledi.

Doğadaki tüm canlılar gibi insan oğlunun yaşamının da bir sınırı olduğunu ancak bazı insanların yaşamları boyunca ürettikleri ve bıraktıklarının yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Yörenç, "İşte bu insanlardan biri de ölüme meydan okuyan, öldükten sonra da yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dünya tarihi çağlar boyunca üstün nitelikli askerlerin ve yüksek nitelikli devlet adamlarının hayatlarını dile getirdi. Fakat askerlik ve devlet adamlığının nitelik ve niteliğinin bir bütün olarak kendi kişiliğinde toplanmış bulunan pek az örnek insanın varlığından söz ederler. Atatürk, milli mücadelede milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe sahasında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük bir siyaset adamı, milletin çevrisini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır. Bu vasıflarıyla insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğuna şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.

Yörenç, Atatürk'ün Türk toplumunda sadece çağdaşlaşma gereği gördüğü için değil, bu çağdaşlaşmayı en kısa zamanda gerçekleştirecek yolu gösterdiği için ve çağdaşlaşmaya engel olan etkenleri cesaretle bertaraf ettiği için büyük olduğunu ifade etti.

TSK mensupları olarak yüreklerinde taşıdıkları vatan ve millet sevgisi, caydırıcı güçleriyle üst disiplin anlayışlarıyla görevlerinin başında ve asil milletin emrinde olduklarını dile getiren Yörenç, eşsiz kahraman, Büyük Önder Atatürk'e olan sevgi, saygı, minnetlerinin her geçen gün artarak sonsuza kadar süreceğini, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacaklarını belirtti.

Konuşmalarından ardından kent genelindeki şiir yarışmasında 1'inci olan İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu öğrencisi Ela Şaylan "Atam" ve mektup yarışmasında 1'inci olan Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ayyıldız Sakarya "Kıymeti Başöğretmenim" adlı eserlerini okudu.

Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen şiir, mektup ve resim yarışmalarında derece girenlere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Fikrimizim Rehberi Atatürk" isimli Atatürk Oratoryosu'nun ardından program sona erdi.