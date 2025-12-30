İstanbul Valiliği yeni yılın ilk günü için tedbirlerini açıkladı

İSTANBUL Valiliği, 1 Ocak'ta gerçekleşecek olan 'Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı' nedeniyle kentte bazı bölgelerde yolların kapanacağı ve tramvay seferlerinin yapılmayacağını açıkladı.

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri nedeniyle ve yeni yılın ilk günü Fatih ve Beyoğlu'nda gerçekleşecek olan 'Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı' dolayısıyla kentte bazı bölgelerde yolların kapanacağı ve tramvay seferlerinin yapılmayacağını İstanbul Valiliği tarafından açıkladı.

BEYOĞLU'NDA KAPATILACAK YOLLAR ŞU ŞEKİLDE;

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, "31.12.2025 tarihinde Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde yılbaşı tedbirleri dolayısıyla ve 01.01.2026 tarihinde Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleşecek olan "Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programıö dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir: İstiklal Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Takı Zafer Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak ile Taksim Meydan arasında kalan kısmı), Asmalı Mescit Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Dünya Sağlık Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Osmanlı Sokak ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Zambak Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atıf Yılmaz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Balo Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Yeni Çarşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Turnacıbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Meşelik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sadri Alışık Sokaktan ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Aslan Yatağı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kazancı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Hamalbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Meşrutiyet Caddesi (Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan kısmı), İlk Belediye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Ensiz Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kumbaracı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Postacılar Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Yolcuzade İskender Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sadi Konuralp Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti (Tek yön saat 22: 00 itibariyle), Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikameti (Tek yön saat 22: 00 itibariyle) kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Alternatif güzergahların ise Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Mete Caddesi, İnönü Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Refik Saydam Caddesi Unkapanı istikameti, Tersane Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi olduğu belirtildi.

ŞİŞLİ'DE KAPATILACAK YOLLAR ŞU ŞEKİLDE;

Mim Kemal Öke Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Abdi İpekçi Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bostan Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atiye Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Altın Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Prof Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar. Alternatif güzergahların ise Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA KAPATILACAK YOLLAR ŞU ŞEKİLDE;

Palanga Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kırbaç Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kireçhane Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,Alay Emini Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar. Alternatif güzergahların ise Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak, Ahmet Adnan Saygun Caddesi olduğu belirtildi.

KADIKÖY'DE KAPATILACAK YOLLAR ŞU ŞEKİLDE;

Bahariye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, General Asım Gündüz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Badem Altı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Leylek Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tuglacı Emin Bey Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mühürdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Caddebostan İskele Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar. Alternatif güzergahların ise Söğütlüçeşme Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak olacağı belirtildi.

Öte tramvay hatlarının seferlerine ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "T-1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattında; 31 Aralık 2025 günü saat 22.00'den itibaren Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacaktır. 01 Ocak 2026 günü saat 03.00'ten itibaren tedbir bitimine kadar Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında sefer yapılmayacaktır. T-5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında; 01 Ocak 2026 günü saat 03.00'ten tedbir bitimine kadar Küçükpazar- Eminönü istasyonları arası sefer yapılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.