İstanbul Valiliği: Yahudilere Ait 81 Mezar Taşı Tahrip Edildi. Saldırıyı 11-13 Yaşlarında 5 Çocuk Gerçekleştirdi - Haberler

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İstanbul Valiliği: Yahudilere Ait 81 Mezar Taşı Tahrip Edildi. Saldırıyı 11-13 Yaşlarında 5 Çocuk Gerçekleştirdi

ANKA - Güncel
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İstanbul Valiliği: Yahudilere Ait 81 Mezar Taşı Tahrip Edildi. Saldırıyı 11-13 Yaşlarında 5 Çocuk Gerçekleştirdi

İstanbul Valiliği, Yahudilere ait mezarların bulunduğu Beyoğlu ilçesindeki Hasköy Mezarlığı’na yapılan saldırı için, "Mezarlıkta 81 adet mezar taşının tahrip edildiği, olayın mezarlık çevresinde ikamet eden Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç ve H.R.E isimli 11- 13 yaşlarındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir” açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, Yahudilere ait mezarların bulunduğu Beyoğlu ilçesindeki Hasköy Mezarlığı'na yapılan saldırı için, "Mezarlıkta 81 adet mezar taşının tahrip edildiği, olayın mezarlık çevresinde ikamet eden Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç ve H.R.E isimli 11- 13 yaşlarındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.

Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait bazı mezarların taşları dün gece tahrip edildi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, "Türk Yahudi Toplumu" isimli sosyal medya hesabı aracılığıyla bu sabah yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nı ve İstanbul Valiliği'ni etiketleyerek "Bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığını duyurmasının ardından İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıklamada; 81 mezar taşının tahrip edildiği saldırının, mezarlık çevresinde ikamet eden Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç ve H.R.E isimli 11- 13 yaşlarındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilik, şüphelilerin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini de açıkladı.

ANKA / Güncel

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