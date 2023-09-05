İstanbul Valisi Gül: Başakşehir ve Küçükçekmece'de 2 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sağanak yağışın ardından 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Gül, Başakşehir 4. Etap Sular Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Sel sularına kapılan 1 kadının cesedinin bulunduğu kafeye gelen Gül, burada çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Gül, daha sonra sağanak yağışın ardından son durumu paylaştı. İstanbul Valisi Gül, "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir" dedi.

Gül, "Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi gibi İstanbul'un kuzey ilçelerinde yoğun yağış oldu. Metrekareye 125 kilogram yağış düşen ilçelerimiz oldu. Sel felaketi ortaya çıktı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde küçük bir su baskını oldu, Başakşehir Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ve acil servis hizmeti verilemiyor. Vatandaşların ev ve işyerlerinde su baskını var. İlgili kurumların çalışmaları da devam ediyor" şeklinde konuştu.