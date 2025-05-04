İstanbul Valiliği, Özgür Özel'in Makam Aracının Otoparka Alınmadığı İddiasını Yalanladı

İSTANBUL Valiliği'nden, bugün Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreni sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının otoparka alınmadığı yönündeki iddialar hakkında açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği, bugün Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreninde Özgür Özel'in makam aracının otoparka alınmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, "04.05.2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir" ifadeleri kullanıldı.