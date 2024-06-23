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İstanbul Valiliği, Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı'na girişleri kapattı

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10'uncu Trans Onur Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü nedeniyle İstanbul Valiliği kararıyla Taksim Meydanı'na yaya girişleri kapatıldı. Meydan çevresi polis barikatlarıyla çevrilirken metro ve füniküler hattı durduruldu.

(İSTANBUL)- 10'uncu Trans Onur Haftası kapsamında bugün düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü nedeniyle İstanbul Valiliği kararıyla Taksim Meydanı'na yaya girişleri kapatıldı. Meydan çevresi polis barikatlarıyla çevrilirken Taksim istasyonuna giden metro ve füniküler hattı durduruldu.

17-23 Haziran arasında düzenlenen 10'uncu İstanbul Trans Onur Haftası kapsamında bugün, Taksim Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü nedeniyle meydana çıkan yollar ve ara sokaklar polis bariyerleriyle kapatıldı.

Taksim'e polis ablukası

Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine açık bırakılırken, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı İstanbul Valiliği'nin kararıyla 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Meydan'ın kapatıldığını gören turistler şaşkınlık yaşadı. Turistler ve vatandaşlar meydana alınmadı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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