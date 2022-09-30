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İstanbul Valiliği, okulda ölen çocukla ilgili paylaşım yapan öğrencinin atıldığı iddialarını yalanladı Açıklaması

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İstanbul Valiliği, okulda ölen çocukla ilgili paylaşım yapan öğrencinin atıldığı iddialarını yalanladı Açıklaması

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Halkalı Güneş Ortaokulu'nda vefat eden öğrenciyle ilgili paylaşımda bulunan Z.K. isimli öğrencinin, okuldan atıldığı iddialarını yalanladı.

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Halkalı Güneş Ortaokulu'nda vefat eden öğrenciyle ilgili paylaşımda bulunan Z.K. isimli öğrencinin, okuldan atıldığı iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Eylül'de Halkalı Güneş Ortaokulu'nda vefat eden öğrenciyle ilgili paylaşımda bulunan Z.K. isimli öğrencinin okuldan atıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Okul Müdür Yardımcımızın avukatı tarafından haberi ilk yapan sosyal medya hesabından tekzip yayınlatılmıştır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okulda öğrencinin eğitime devam edip etmediği hakkında denetim yapılmış ve öğrencimizin şu anda sınıfında derste olduğu anlaşılmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Küçükçekmece Eylül Güneş Güncel Haberler

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