İstanbul Valiliği'ne atanan Davut Gül Gaziantep'ten ayrıldı

CUMHURBAŞKANI kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Davut Gül, Gaziantep'te düzenlenen veda programının ardından kentten ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın atanmasının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Valiliği'ne atandı. Gaziantep'te 4 yıl 7 ay görev yapan Davut Gül için bugün valilik binası önünde veda programı düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'GAZİANTEP'İN ÖĞRETTİKLERİ YOL HARİTASI OLACAK'

Buradaki konuşmasında Davut Gül, Gaziantep'teki görev süresi boyunca öğrendiklerinin İstanbul'da kendisine yol haritası olacağını ifade etti. Herkesten helallik isteyen Vali Gül, şöyle dedi: "Yaklaşık 4 yıl 7 aylık süreci alnımızın akıyla bitirdik. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle şehirlerin sultanı İstanbul'a gitmek için bugün bir araya geldik. Kazasız belasız İstanbul'da görev yapmak nasip olur inşallah. İkinci yüzyılın başlangıcında Türkiye 100 yılına girerken inanıyorum ki şehirlerin sultanında, Gaziantep'in bana öğrettikleri, sizlerin bana öğrettikleri bizler için bir yol haritası olacak. İstanbul'da da bizi bu şehrin bir evladı olarak kabul edin lütfen. Allah'ın affetmediği iki şey var. Birincisi kendisine şirk koşulması. İkincisi de kul hakkı. Dört buçuk yıldır mutlaka hakkınız geçmiştir. Benden yana hakkım geçmişse sonuna kadar helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Geldiğiniz için sağ olun var olun." Vali Gül, konuşmasının ardından katılımcılar ile vedalaşarak, İstanbul'a hareket etti.