İstanbul Valiliği'ne atanan Davut Gül Gaziantep'ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Davut Gül, Gaziantep'te düzenlenen veda programının ardından kentten ayrıldı. Gül, konuşmasında Gaziantep'teki görev süresi boyunca öğrendiklerinin İstanbul'da kendisine yol haritası olacağını ifade etti.