İstanbul Valiliği'nden Yılbaşı Önlemi: Okullar 16.00'da Tatil Olacak

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, yılbaşı önlemleri kapsamında okulların salı günü saat 16.00'ya kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerini tamamlamasını kararlaştırdı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi / özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir."