İstanbul Valiliği'nden Yılbaşı Önlemi: Okullar 16.00'da Tatil Olacak
İstanbul Valiliği, 31 Aralık Salı günü okulların eğitim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamasını kararlaştırdı. Bu karar, olası trafik yoğunluğu ve güvenlik tedbirleri nedeniyle alındı.
(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, yılbaşı önlemleri kapsamında okulların salı günü saat 16.00'ya kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerini tamamlamasını kararlaştırdı.
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
"31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi / özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir."