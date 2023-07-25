İstanbul Valiliği tarafından Beylikdüzü'nde bir yaşlı bakımevinde meydana gelen yangına ilişkin açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında bakımevinde kalan 75 yaşlının tamamının tahliye edildiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği'nden yaşlı bakımevinde meydana gelen yangına ilişkin açıklama

"75 yaşlının tamamı tahliye edilmiştir"

İSTANBUL - İstanbul Valiliği tarafından Beylikdüzü'nde bir yaşlı bakımevinde meydana gelen yangına ilişkin açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında bakımevinde kalan 75 yaşlının tamamının tahliye edildiği ifade edildi.

Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakımevinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. İstanbul Valiliği yangına ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında "25 Temmuz 2023 günü saat 18.55'te Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bakım merkezinin çatısında yangın çıkmıştır. Yangın olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soğutma çalışması yapılmıştır. 75 yaşlımızın kaldığı bakımevinde kalan sakinlerin tamamı tahliye edilmiş olup, dumandan etkilenen bakımevi sakinlerinden 10'u hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen yaşlılarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.