İstanbul Valiliği'nden Sürücülere "Kış Lastiği" Uyarısı Güncel Haberler İstanbul Valiliği, sürücülerin kış lastiği kullanmalarının trafik güvenliği açısından önemli olduğunu bildirdi. İstanbul Valiliği, sürücülerin kış lastiği kullanmalarının trafik güvenliği açısından önemli olduğunu bildirdi. Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Kurala uymayan araçların sürücülerine bin 152 lira ceza kesilecek. Bugün başlayan uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri uyardı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Kıymetli sürücülerimiz 1 Aralık'tan itibaren ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Trafikte güvenli sürüş ve olası kazaları önlemek için mutlaka kış lastiklerimizi taktıralım" dedi. Kaynak: ANKA / Güncel İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul Valiliği'nden Sürücülere 'Kış Lastiği' Uyarısı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.