İstanbul Valiliği'nden Sürücülere "Kış Lastiği" Uyarısı
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İstanbul Valiliği, sürücülerin kış lastiği kullanmalarının trafik güvenliği açısından önemli olduğunu bildirdi.
İstanbul Valiliği, sürücülerin kış lastiği kullanmalarının trafik güvenliği açısından önemli olduğunu bildirdi.
Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Kurala uymayan araçların sürücülerine bin 152 lira ceza kesilecek. Bugün başlayan uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri uyardı.
Vali Yerlikaya paylaşımında, "Kıymetli sürücülerimiz 1 Aralık'tan itibaren ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Trafikte güvenli sürüş ve olası kazaları önlemek için mutlaka kış lastiklerimizi taktıralım" dedi.