İstanbul Valiliği'nden Sumud Filosu Açıklaması: Gözaltı İddiaları Asılsız

BAZI sosyal medya hesaplarında Küresel Sumud Filosu'nda bulunan bir kişinin İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı iddiaları üzerine İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kafileyle yurda dönen E.Ö. adlı vatandaşımız hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde ilimiz Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapılmıştır. E.Ö. isimli vatandaşımıza, VİP terminal girişinde bu kayıp başvurusu nedeniyle sadece form düzenlenmiş, gözaltı veya başkaca bir işlem yapılmamıştır. E.Ö, kimlik işlemlerinin ardından, geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir" denildi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk olmak üzere 137 aktivisti taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak ile dün İstanbul'a geldi. Tüm aktivistler sağlık kontrolleri ve ardından şikayetçi olmaları nedeniyle ifade alım işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken bazı sosyal medya hesaplarından Sumud Filosuna katılan E.Ö. isimli vatandaşın "İsrail'e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı"na dair iddialar paylaşıldı. İstanbul Valiliği, iddiaların asılsız olduğunu belirterek konuya ilişkin açıklama yaptı.

'FORM DÜZENLENMİŞ, GÖZALTI İŞLEMİ YAPILMAMIŞTIR'

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Çeşitli sosyal medya mecralarında, Sumud Filosuna katılan vatandaşlarımızdan E.Ö.'nün "İsrail'e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığıöna dair iddialar paylaşılmıştır. Bu iddialar tümüyle asılsızdır. Sumud filosu kafilesi İstanbul Havalimanı'nda en üst düzey kamu görevlileri ve vatandaşlarımız tarafından VİP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır. Kafileyle yurda dönen E.Ö. adlı vatandaşımız hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde ilimiz Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapılmıştır. E.Ö. isimli vatandaşımıza, VİP terminal girişinde bu kayıp başvurusu nedeniyle sadece form düzenlenmiş, gözaltı veya başkaca bir işlem yapılmamıştır. E.Ö, kimlik işlemlerinin ardından, geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Terör devleti İsrail 'in Gazze'de uyguladığı soykırım ablukasını kırmak için oluşturulan Sumud Filosu kafilesi, Valiliğimiz tarafından otellerimizde misafir edilmektedir. İnsanlık onurunu korumak için bedel ödemeyi göze alan kafileyi İstanbul'da misafir etmekten İstanbul Valiliği olarak onur duymaktayız. Kafileye kötü muamele, gözaltı vb. şekilde uygulamaların yapıldığı iddiaları ise gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.