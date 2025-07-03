İstanbul Valiliği'nden Sıcak Hava Uyarısı

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İstanbul'da 5-12 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Valilik, vatandaşları sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valiliği, kentte 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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