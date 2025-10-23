İstanbul Valiliği'nden Sarı Kodlu Sağanak Yağış Uyarısı

İSTANBUL Valiliği, kentin Avrupa Yakası için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yayınladı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan raporun ardından kentin Avrupa Yakası için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yayınladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yayınlanan uyarıda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra 'İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan' itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.