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Son dakika haber... İstanbul Valiliği'nden patlama ile ilgi açıklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... İstanbul Valiliği'nden patlama ile ilgi açıklama

Son dakika haberler... İstanbul Valiliği Gaziosmanpaşa'da yaşanan patlama ilgili yazılı bir açıklama yaparak herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığını yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edildiğini söyledi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valiliği Gaziosmanpaşa'da yaşanan patlama ilgili yazılı bir açıklama yaparak herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığını yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edildiğini söyledi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçemiz Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi önünde bir patlama ihbarı alınmıştır. Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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