İstanbul Valiliği'nden Nargile Yasaklarıyla İlgili Açıklama
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İstanbul Valiliği, orman yangınlarını önlemek ve çevreyi korumak amacıyla belirli alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışının yasaklandığını duyurdu. Ruhsatlı nargile salonları ise bu kısıtlamadan etkilenmeyecek.
İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin konuya ilişkin kararı gereğince buraların dışındaki işyerlerinden ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel