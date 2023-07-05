İstanbul Valiliği'nden Nargile Yasaklarıyla İlgili Açıklama

İstanbul Valiliği, orman yangınlarını önlemek ve çevreyi korumak amacıyla belirli alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışının yasaklandığını duyurdu. Ruhsatlı nargile salonları ise bu kısıtlamadan etkilenmeyecek.