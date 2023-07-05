Üye Girişi
Haberler
İstanbul Valiliği'nden Nargile Yasaklarıyla İlgili Açıklama

İstanbul Valiliği'nden Nargile Yasaklarıyla İlgili Açıklama

Güncel Haberler

İstanbul Valiliği, orman yangınlarını önlemek ve çevreyi korumak amacıyla belirli alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışının yasaklandığını duyurdu. Ruhsatlı nargile salonları ise bu kısıtlamadan etkilenmeyecek.

p>İSTANBUL Valiliği'nden nargile yasağıyla ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, " İstanbul'da; orman yangınlarının önüne geçmek, plaj ve sahillerde olumsuz görüntülerin oluşmasını engellemek, kamuya açık, piknik alanı, park ve mesire alanlarında çevreyi rahatsız etmemek amacıyla belirtilen alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışı yasaklanmıştır.

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin konuya ilişkin kararı gereğince buraların dışındaki işyerlerinden ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title