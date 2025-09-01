İstanbul Valiliği'nden Motosiklet Park Yönergesi

İSTANBUL Valiliği, motosikletlerin park edeceği yerler ve giriş yapamayacağı alanlara ilişkin genelge yayımladı. Genelgede kolluk kuvvetlerine motosikletlerin kaldırım, yaya yolu ve meydanlara park edilmesine ve trafiğe kapalı alanlara girişine izin verilmemesi talimatı verilirken, belediyelere de trafik akışını etkilemeyecek şekilde motosiklet park alanlarını belirleme görevi verildi.

İstanbul Valiliği tarafından motosikletlerin park edebileceği ve giriş yapamayacağı alanların belirlendiği bir genelge yayımlandı. Genelgede motosiklet ve motorlu bisikletlerin ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği belirtilerek, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun park etmenin yasak olduğu yerler ve halleri belirleyen 61'inci maddesinde yer alan, duraklamanın yasaklandığı yerlerde, park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde, geçiş yolları önünde veya üzerinde, belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde, üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda, kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde, geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde, işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında, kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde, park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde, park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında, belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde, ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarda, engellilerin araçları için ayrılmış alanlarda motosiklet park etmenin yasak olduğu hatırlatıldı.

Genelgede, trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, belirtilen konuların başta kaymakamlarımız olmak üzere sıralı ve sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, denetimlerin ilgili kolluk ve zabıta birimlerince yapılması ve gösterilen alanlar dışında park yapan araç sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi talimatları yer aldı.