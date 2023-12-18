İstanbul Valiliği'nden Marmara Denizi'ndeki 4.1 Büyüklüğündeki Deprem Hakkında Açıklama

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını bildirdi. Afad ve ilgili birimlerin saha çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL Valiliği Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde şuana kadar herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 23.53'te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilimizde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Afad ve ilgili birimlerimizin saha çalışması devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadeleri yer aldı.