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İstanbul Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

İstanbul Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
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İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalara ve çeşitli tehlikelere karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, rüzgarın hızı 70 km/saat ulaşabilecek.

İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleriyle Sakarya'nın kıyı kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) beklendiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtınanın gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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