İstanbul Valiliği: "Rüzgar ve Fırtına Dolayısıyla Meydana Gelebilecek Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Dikkat"

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, kentte etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Valiliği, 3 Ocak Cumartesi ve 4 Ocak Pazar günü gece saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesi riskine karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da rüzgar ve fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat. İlimizde 03.01.2026 Cumartesi ve 04.01.2026 Pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Karbonmonoksitin fark edilmesi zordur. Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın. Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün. Karbonmonoksit dedektörü kullanın. Baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerde derhal temiz havaya çıkarak 112'yi arayın."