İstanbul Valiliği'nden gemideki gaz zehirlenmesine ilişkin açıklama

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valiliği, Tuzla'da tersanede bakım için bulunan bir gemide yaşanan karbondioksit sızıntısı olayına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada gazdan zehirlenen 4 işçisinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.54'te alınan ihbarda; Tuzla İlçemiz Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır. Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan (4) işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel