Haberler

İstanbul Valiliğinden piyango biletlerinin satış yerlerine ilişkin kamu kurumlarına yazı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, yeni yılın yaklaşmasıyla cami avlusu ve ibadethane önlerinde piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Valilik, konuya ilişkin şikayetlerin artması üzerine bu önlemi aldıklarını bildirdi.

İstanbul Valiliği, yeni yılın yaklaşmasıyla piyango bileti ve diğer şans oyunlarının cami avlusu ile ibadethane önlerinde satıldığına ilişkin şikayetler bulunduğunu ifade ederek, bunların belirtilen yerlerde satışına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Valilik tarafından Vali Davut Gül'ün imzasıyla kentteki kamu kurumlarına konuya ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, yeni yılın yaklaşmasıyla milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışında artış olduğu, bu satışların cami avlusu ve ibadethane önlerinde de yapıldığı Valiliğe intikal eden şikayetlerden anlaşıldığı belirtildi.

"Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği"yle piyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile baş bayiler ve bayiler hakkındaki işlemlerin belirlendiğine dikkati çekilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"İbadet yeri olan camiler, kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri yerler olup, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması esastır. Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla cami avlusu, girişleri ve bahçesinde Milli Piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir. Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda, bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Fener'den öyle bir ismi istedi ki taraftarlar sevinçten çıldıracak
Hilal Cebeci'nin, Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı büyük tepki çekti

Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı ortalığı karıştırdı! Linç yedi
80 bin nüfuslu bir kasabanın takımı St. Mirren, Celtic'i yenerek şampiyon oldu

80 bin nüfuslu bir kasaba takımı, Avrupa devini yenerek şampiyon oldu
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Nihat Kahveci yıldız isme yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi

Yıldız isme fena yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi
Erdoğan, Merkel'le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bana bakıp gülmeye başladı

Merkel'le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bakıp gülmeye başladı
Sergen Yalçın canlı yayında çıldırdı: Bugün bir tiyatro vardı, futbol değil

Canlı yayında resmen çıldırdı
65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü

65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: 15 ölü, 42 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
title