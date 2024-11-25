Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

 CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

CHP'li isim video paylaşıp skandal bir iddiada bulundu
Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi

At donduran soğuk

İstanbul Valiliği'nden 25 Kasım Etkinliklerine Yasak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinliklerini yasakladı. Metro istasyonlarında kısıtlamalar uygulanacakken, kadın hakları savunucuları karara tepki gösterdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği'nin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle İstiklal Caddesi ve çevresinde yapılmak istenen buluşmanın yasaklandığını açıklamasının ardından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 15.00 itibarıyla ulaşıma kapatılacak. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Kadın hakları savunucuları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleneceğini açıklamıştı. O etkinliklerden biri de İstiklal Caddesi, Tünel kesiminde yapılacaktı. İstanbul Valiliği, dün akşam bir açıklama yaparak etinlikler için kentte Yenikapı ve Maltepe etkinlik alanları başta olmak üzere 40 ayrı alan belirlendiğini anımsattı. Açıklamada "Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" denildi.

Metroya da kısıtlama

Bu yasak kapsamında Metro İstanbul da bu sabah kısıtlamaları duyurdu. Duyuru şöyle:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır."

Kadınlardan tepki

Valiliğin yasaklama kararına tepki gösteren 25 Kasım Kadın Platformu ise şu açıklamaya yer verdi:

"Kadınlar öldürülürken, Valilik 'başkalarının hak ve özgürlükleri' diyerek kadınların yürüyüşünü engellemek istiyor. Kim bu başkaları? Kadın katilleri mi? Kadın cinayetlerini önlemeyen, cezasızlıkla, ceza indirimleri ile ödüllendiren devlet tüm gücüyle kadınların erkek şiddetine, erkek devlet şiddetine karşı bir araya gelmesini önlemek istiyor. Biz artık yeter diyoruz, bir kişi daha eksilmeyeceğiz demek için isyanımızla, mücadelemizle, el ele buluşacağız."

İstanbul Valiliği'nden 25 Kasım Etkinliklerine Yasak
Kaynak: ANKA / Güncel
img

En düşük emekli maaşında yeni tahmin
img

Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
img

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

En son deprem ne zaman oldu? 25 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Giovanni van Bronckhorst istifa edecek mi? Galatasaray'dan Ziyech gitti mi? Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı? 2024 yılında kaç kadın öldürüldü? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (25 Kasım) mesajları ve sözleri… Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 24 Kasım'da kim gitti, eleme adayları kim? 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Masterchef 25 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kabataş tramvay durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı neden kapalı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.