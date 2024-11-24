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İstanbul Valiliği'nden 25 Kasım Etkinliklerine Yasak

İstanbul Valiliği'nden 25 Kasım Etkinliklerine Yasak
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İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında İstiklal Caddesi'nde yapılmak istenen etkinlikleri yasakladığını açıkladı. Kamu düzeninin sağlanması gerekçesiyle Beyoğlu'nda yasak kararı alınırken, alternatif etkinlik alanları belirlendi.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlik ile ilgili, İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığının belirlendiğini belirterek, "Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır." açıklamasını yaptı.

Kadın hakları savunucuları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleneceğini açıklamıştı. O etkinliklerden biri de Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek buluşma idi. İstanbul Valiliği, Beyoğlu etkinliği ile ilgili akşam saatlerinde bir açıklama yaptı.  Acıklamada, İstanbul'da Yenikapı ve Maltepe etkinlik alanları başta olmak üzere 40 ayrı alan belirlendiği anımsatıldı ve yasaklama kararı şöyle duyuruldu:

"Yerli – yabancı yoğun ziyaret alanı olduğundan, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması..."

"Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlik ile ilgili, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiş, yapılmak istenilen etkinlik ile ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığı belirlenmiştir. Beyoğlu ilçesi Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve çevresi, tarihi ve turistik mekanlar, ibadethaneler, yabancı konsolosluk ve temsilciliklerin yerleşkelerin bulunması ve yerli – yabancı yoğun ziyaret alanı olduğundan, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, müessir olayların önceden önüne geçilmesi amacıyla Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yapılabilecek güzergahlar arasında yer almamaktadır.

"... yasaklanmıştır."

Konu ile ilgili yapılabilecek bir etkinliği gerçekleştirecek grup ve şahıslar ile diğer grup ve şahıslar arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği, teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suiistimal edebileceklerinden hareketle, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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