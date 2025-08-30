30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul Valiliği'nde Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü sebebiyle İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrikleri Kabul Töreni İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, mülki idare amirleri, askeri erkan, adli ve idari yargı temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.