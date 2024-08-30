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İstanbul Valiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrik Kabul Töreni düzenlendi

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İstanbul Valiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü sebebiyle tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tebrikleri kabul etti. Tören, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlamaların devam edeceği belirtildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü sebebiyle İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrik Kabul Töreni, İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mülki idare amirleri, askeri erkan, adli ve idari yargı temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Törende Vali Davut Gül, Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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