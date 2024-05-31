İstanbul Valiliği, Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü Etkinliği Düzenliyor

İstanbul Valiliği, "Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü" organizasyonu dolayısıyla 14.40-15.20 saatleri arasında Yeşilköy Havacılık Müzesi ile Armutlu arasında bir grup uçakla bugün prova, yarın da selamla uçuşu gerçekleştirileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığının onayıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığında "Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü" organizasyonu düzenleneceği belirtildi.

Organizasyon kapsamında bir grup uçakla Yeşilköy Havacılık Müzesi-Armutlu arasında selamlama uçuşu gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, bugün 14.40-15.20 saatleri arasında prova uçuşları, yarın da aynı saatler arasında selamlama uçuşu yapılacağı kaydedildi.