İstanbul Valiliği Mimar Sinan'ın eserlerini kitap haline getirdi

İstanbul Valiliği, 9 Nisan'daki "Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü" dolayısıyla Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserlerini "İstanbul ve Mimar Sinan" isimli kitapta bir araya getirdi.

İstanbul Valiliği, 9 Nisan'daki " Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü" dolayısıyla Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserlerini "İstanbul ve Mimar Sinan" isimli kitapta bir araya getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu'nun baş mimarı Mimar Sinan'ın eserleri, kullandığı teknikler ve sahip olduğu mimari dehayla zamana karşı meydan okumaya devam ettiği belirtildi.

Birçok kentte bulunan köprü, cami, medrese, han, kervansaray gibi pek çok yapıda imzası bulunan Mimar Sinan'ın azgın sulara köprüler inşa ettiği, İstanbul'a kemerlerle su taşıdığı aktarılan açıklamada, Mimar Sinan'ın kuşlar için yuva, cihan padişahları için de ebedi istirahatgahlar yaptığı kaydedildi.

İstanbul'un her köşesinde eserleriyle yaşayan Koca Sinan'ın gelecek nesillerden tek dilediğinin hayırla yad edilmek olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserlerinin özel bir kitap haline getirildiği aktarıldı.

???????Açıklamada, geçmişten geleceğe ışık tutan ve 4 bölümden oluşan kitapta Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserlerinin detaylı bir şekilde ele alındığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kitapta kentteki eserlerin yanı sıra Mimar Sinan'ın Sai Mustafa Çelebi'ye yazdırdığı Tezkiretü'l Bünyan ve Tezkiretü'l Ebniye adlı eserler de yer alıyor. Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin kaleme aldığı ' İstanbul ve Mimar Sinan' kitabının yayın yönetmenliğini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya üstleniyor. Prof. Dr. Ergün Yolcu, Bülent Günal, Muammer Karadeniz, Banu Karakuş ve Esra Mutlu'nun yayın kurulunda yer aldığı çalışmanın fotoğraflarında Tayfun Karabağ imzası bulunuyor."