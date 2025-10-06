İstanbul'un Kurtuluşu 102. Yıldönümü Töreni

İstanbul Valiliğince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Vali Davut Gül'ün yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da katıldı.

Törende konuşan Gül, İstanbul'un işgal sürecinin yaklaşık 5 yıl sürdüğünü belirterek, "Bu süreçte milletimizin kararlılığı, vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik etmesi vesilesiyle İstanbul'umuz işgalden kurtulmuş oldu." dedi.

Vali Gül, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu hiç kaybetmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim her sıkıntılı dönemde mutlaka kendi içimizdekilere hem dışarıdakilere verdiğimiz bir mesaj var. O da, bu millet asla esir olmadı ve esir olmayacak. Günübirlik sıkıntılar çekilse bile günün sonunda yüzyıllardır milletimizin o bağımsızlık ruhu bir şekilde ortaya çıkıyor. Al bayrağımızın dalgalandığı, milletimizin inançlarını özgürce yaşadığı ve bu anlamda bağımsızlığını dosta düşmana ilan ettiği bir ortamda devam etmiş oluyor. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum."

İBB Başkan Vekili Aslan ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanlarını ve canlarını ortaya koyarak işgalden kurtardığı İstanbul'a en iyi hizmeti sunmanın en büyük sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Program kapsamında "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu" temasıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Öğrenci Arif Beyarslan'ın kendisine birincilik kazandıran şiiri okuduğu etkinlik, İBB'nin mehter takımının gösterisiyle sona erdi.

Merhum Şükrü Naili Paşa'nın Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabrinin ziyaret edildiği etkinlik kapsamında, öğle vakti Eyüpsultan Camisi'nde hatim programı düzenlenecek.