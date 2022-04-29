İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL'DA RAMAZAN BAYRAMI'NDA ALINACAK TEDBİRLERİ AÇIKLADI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte alınacak tedbirleri açıkladı. Valiliğin tedbirleri şöyle;

" İstanbul'da tüm vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla güvenlik, sağlık, ulaşım, konaklama, belediye hizmetleri ve diğer kurumlarımızın görev alanındaki hususlarda

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