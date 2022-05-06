(Havadan görüntüyle) TUZLA'DA GEMİDE 4 İŞÇİ GAZDAN ZEHİRLENDİ (2)

TUZLA Tersanesi'nde bakıma alınan gemide çalışma sırasında karbondioksit sızıntısı nedeniyle 4 işçi zehirlendi.

Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide saat 10.54'te bakım yapılacak tüplerden birinde karbondioksit sızıntısı oldu. Yapılan zehirlenme ve patlama ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 4 işçi gazdan zehirlendi. İşçiler hastanelere sevk edildi.

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-Ekiplerin çalışmaları

Demirören Haber Ajansı / Güncel